Rishi Sunak assume nova candidatura a liderança do Partido conservador

O ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, confirmou, este domingo, que é candidato à liderança do Partido Conservador e a primeiro-ministro.

"O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise económica. A escolha que o nosso partido fizer agora vai decidir se a próxima geração do povo britânico terá mais oportunidades que a anterior. É por isso que me candidato a ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", escreve Sunak no Twitter.



Rishi Sunak, que perdeu as últimas eleições internas do partido para Lizz Truss que deixou o cargo de primeira-ministra após 45 dias, é agora o segundo candidato a assumir a entrada na corrida, depois de Penny Mordaunt, porta-voz do Governo na Câmara dos Comuns.

