Sporting coloca ponto final nas relações com Juve Leo após desacatos frente ao Casa Pia

O Sporting CP informou, este domingo, que dá por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina".

O clube de Alvalade emitiu um comunicado na sequência dos desacatos ocorridos durante o jogo frente ao Casa Pia, no sábado à noite.

"Quem se identifica com os valores do Sporting CP, e o apoia acima de tudo, não adopta determinados comportamentos, nem muito menos causa danos avultados, deliberados e recorrentes que prejudicam gravemente o Clube", lê-se no comunicado de Alvalade.