Violência marca primeira parte do Sporting-Casa Pia

Alguns instantes após o marcador indicar os 20 minutos do duelo entre o Sporting e o Casa Pia, surgiu a tensão entre os adeptos e a PSP na zona destinada à Juve Leo. Sabe-se mesmo que as forças de segurança tiveram de carregar nos adeptos, pois estes haviam lançado engenhos pirotécnicos (fogo de artifício para o anel superior).

Relativamente ao onze do Sporting para o jogo desta noite, que teve início pelas 20h30, conta com os seguintes jogadores - Adán, Matheus Reis, José Marsà, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Edwards, Trincão e Pote - e os suplentes Franco Israel, Sotiris, Rochinha, Paulinho, Arthur, Nazinho, Chico, Jovane e Mateus Fernandes. Por outro lado, existem as ausências de Daniel Bragança, Coates e Neto.

Já o Casa Pia tem icardo Batista; Fernando Varela, Vasco Fernandes e João Nunes; Lucas Soares, Romário, Taira e Leonardo Lelo; Kuni, Clayton e Godwin no onze inicial e Lucas Paes, Léo Bolgado, Derick Poloni, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vitó, Zolotic e Yan Eteki como suplentes. Os casapianos jogam sem Carnejy Antoine.

Com dois minutos de tempo extra para jogar em Alvalade, antes do intervalo, os leões perdiam devido a um golo de Clayton, d'Os Gansos, sendo que o mesmo aconteceu aos 43 minutos. Este resultado não é de surpreender pois, nos últimos cinco jogos, os primeiros contabilizam três derrotas e os segundos somente uma.

Ao minuto 45, saiu José Marsà e entrou Chico Lamba ​e do lado dos casapianos saiu Kunimoto e entrou Neto. Ao 54, saiu Trincão e entrou Paulinho. Ao 55, saiu Romário Baró e entrou Eteki.

Ao minuto 57, Paulinho marcou e deu-se o empate. Volvidos dois minutos, Nuno Santos marcava e, no espaço de três minutos, os leões conseguiram dois golos, contrariando as expectativas. E, depois de uma grande penalidade ao minuto 63, dois minutos depois a mesma foi convertida com a marcação de um golo por Pote, avançado leonino.

Ao minuto 66, houve uma dupla substituição no Casa Pia com a saída de Afonso Taira e Clayton e a entrada de Vitó e Rafael Martins. Na equipa adversária, saiu Pote e entrou Arthur Gomes, tendo sido esta substituição seguida de uma dupla com a saída de Ugarte e Porro e a entrada de Nazinho e Fernandes. Ao minuto 83, no Casa Pia, saiu João Nunes e entrou Leonardo Bolgado.

Esta é uma partida da 10.ª jornada da Primeira Liga. Na sexta-feira, o Benfica venceu o Porto, no Estádio do Dragão, e ficara com seis pontos de vantagem na liderança da Primeira Liga. No final deste jogo, os leões venceram em casa com 3 golos e subiram ao quarto lugar da Liga.

