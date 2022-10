Águia no mais alto voo. Benfica vence FC Porto e isola-se no topo do campeonato

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Futebol Clube do Porto por 1-0, no Estádio do Dragão, naquele foi o jogo inaugural da 10.ª jornada da Liga Bwin. As 'águias' já não venciam no Dragão há três épocas.

Com o estádio pintado de azul e branco, os 'dragões' entraram confiantes nos primeiros minutos da partida, com oportunidades mais perigosas face à entrada tímida dos 'encarnados'.

Contudo, aos 27', o médio Stephen Eustáquio viu o segundo amarelo de João Pinheiro, reduzindo a equipa de Sérgio Conceição a 10 jogadores.

A fraqueza numérica do FC Porto foi uma via para que os jogadores de Roger Schimdt se afirmassem no relvado, de tal forma que, aos 72', Rafa Silva conseguiu levar as 'águias' para a vantagem ao marcar o único golo da partida.

Perante a derrota no clássico, o FC Porto abre mãos de três pontos e fica mais distante do líder Benfica, com seis pontos de diferença. Os 'encarnados' somam 28 pontos, ao passo que os 'azuis e brancos' continuam com 22.