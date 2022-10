António Costa reverte privatização da TAP vs António Costa privatiza a TAP

Uma das primeiras medidas que António Costa tomou após tomar posse no seu primeiro governo foi o de reverter a privatização da TAP, levada a cabo pelo Governo de Pedro Passos Coelho, aliás era uma das propostas que constava no seu programa eleitoral.

Passados 5 anos a TAP passou totalmente para a esfera pública uma vez que o executivo considerou que os acionistas privados não estavam a cumprir os seus deveres para com a empresa – à época a TAP era detida por David Neelman e Humberto Pedrosa (45%), pelo Estado Português (50%) e pelos trabalhadores da empresa (5%).

Finalmente o objetivo de António Costa e de Pedro Nuno Santos estava consumado. A TAP era na sua totalidade propriedade do Estado português e de acordo com o governo, estava mais bem preparada para satisfazer os “interesses” do país e dos portugueses. A TAP era uma espécie de galinha dos ovos de ouro que se transformou numa galinha sem ovos.

Depois deste volte face, os serviços prestados pela TAP pioraram significativamente, chegámos ao cúmulo de os clientes portugueses que querem utilizar a TAP para viajar, pagarem por um bilhete, com saída de Lisboa ou do Porto mais caro do que comprando o bilhete na TAP, mas com saída de Madrid – isto aconteceu – e é uma vergonha – mas a vergonha é só para quem a tem.

A preocupação de António Costa em garantir a salvaguarda dos interesses dos portugueses resultou no pagamento de uma dívida gigantesca – uma vez mais, são os contribuintes que estão a pagar uma dívida que resulta de um erro grave e não assumido de António Costa e de Pedro Nuno Santos.

Em 3 anos o Estado português injetou na TAP 3,19 mil milhões de euros – em 3 anos o governo de António Costa retirou 3,19 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses – um terço do valor que não irá pagar aos pensionistas em 2023.

Nos últimos dias veio a público noticias, não desmentidas pelo Governo, que dão conta que António Costa pretende reprivatizar a TAP. Poderíamos achar que seria uma piada, daquelas que costumam acontecer no Dia das Mentiras, mas abril ainda tarda. Este facto constitui uma volta de 180 graus na política do Governo – a incoerência que infelizmente já nos costumamos a habituar.

António Costa e Pedro Nuno Santos, alegando o superior interesse nacional, disseram inúmeras vezes, que a TAP não poderia sair da esfera do Estado porque a empresa era estratégica para a afirmação de Portugal nos territórios além-fronteiras. Para o Partido Socialista a TAP era um símbolo nacional, era uma companhia de bandeira.

Como explica o Governo esta alteração de posição? Que explicação dará aos portugueses em relação aos milhões de euros que o Estado investiu na TAP? Que desculpa irá António Costa arranjar para se justificar? Com algum malabarismo, o culpado poderá ser Pedro Passos Coelho, ou até decisões tomadas nos anos 80.

Estamos perante desnorte, desleixo e irresponsabilidade por parte do governo, será que os portugueses não se questionam sobre isto? Sobre a gestão da coisa pública?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, habituou-nos a fazer considerações sobre tudo e mais alguma coisa, anseio ouvi-lo sobre este assunto, não se ficando pelo comentário sobre a falta de decência da administração da TAP, quando vislumbrou adquirir carros de alta cilindrada para os seus administradores e diretores.

Há quem considere esta manobra do Governo um crime político e financeiro. Quanto a mim aguardo respostas, mas temo que as mesmas nunca chegarão – resume-se a mais uma trapalhada do governo, que terá de ser paga por cada um de nós. De trapalhada em trapalhada, Portugal é um país cada vez mais pobre, onde a pobreza atinge quase metade da população, mas que continua a pagar, e muito, para a sua companhia de Bandeira.