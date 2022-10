Lisboa ou Gotham City?

Esta semana à saída de um almoço, estava ao telefone com um amigo que enquanto que relatava algumas considerações sobre o seu trabalho soltou um inadvertido “olha acabou de me passar uma ratazana junto aos pés… e agora outra!”. Sim vivemos junto ao rio e é normal atrairmos certo tipo de animais que juntamente com o clima húmido se encontram no seu habitat perfeito para viver. O que não é normal são uma série de situações que vão ocorrendo cada vez com maior regularidade e que nos levam a pensar sobre o que se passa na nossa cidade. O lixo que se vai acumulando em cada esquina é cada vez mais perturbante e nojento e o perigo para a saúde pública é por demais evidente. Não é preciso ser grande conhecedor do que por cá se passa, basta andar com os olhos abertos para vermos as autênticas lixeiras que se vão acumulando um pouco por toda a parte.

Nas esplanadas a quantidade de moscas e mosquitos que se vão dando a conhecer impedem-nos de estar à vontade e é sabido que as moscas normalmente andam onde mais lixo há. Basta sentarmo-nos ao ar livre para sermos sucessivamente incomodados e se em parte é reflexo das alterações climáticas nem tudo se explica com o calor. Eu sei que o problema já vem de trás e não me compete a mim analisar o trabalho camarário ou de cada junta porque não tenho dados para isso mas, que se vem agudizando, disso parecem não subsistir dúvidas. As pragas de ratos estão de facto a reaparecer muito por culpa da quantidade de lixo que se vai amontoando um pouco por toda a cidade, mas não são as únicas. Eu, por exemplo, no bairro de Campo de Ourique, deparo-me todos os verões com cada vez mais baratas nas ruas e a subir pelos prédios. Aparecem nas casas das pessoas, entram por todo o lado e vão trazendo consigo doenças, além de não serem propriamente o animal de estimação que procuramos ter para as crianças que connosco vivem.

O Partido dos Animais e da Natureza tenta a todo o custo evitar o abate dos pombos mas na Baixa de Lisboa é insustentável beber um café ou comer um gelado descansado sem ser debaixo de um guarda-sol. Parece a certa altura que estamos a jogar Paintball em que o “inimigo” dispara rajadas indiscriminadamente sujando-nos o cabelo ou a roupa quando não nos acerta na comida. Animais esses que trazem consigo também vários tipos de doença que contaminam não só as pessoas mas também outros animais que por cá circulam. É caso para perguntar que cidade queremos nós numa altura em que recebemos cada vez mais turistas e residentes estrangeiros, mas sobretudo o que queremos nós para nós próprios, para as nossas famílias e amigos.

Não há como esconder que Lisboa sofre um grave problema de higiene que faz perigar a saúde pública. Faz lembrar em certa parte a famosa cidade soturna, perigosa e suja dos desenhos animados do Batman. Sim, sim, também na parte do perigosa, cada vez são relatados mais assaltos, não só em Lisboa mas nas grandes cidades portuguesas e com uma crise aí à porta é bom nem pensar no que por aí pode vir. É sabido que quando diminui o poder de compra e aumenta a pobreza, mais facilmente alguns sucumbem ao aparentemente mais simples e se tentam aproveitar dos mais débeis e inocentes. É altura de quem manda fazer alguma coisa para que não nos tornemos numa dessas cidades onde viver é um verdadeiro suplício e a qualidade de vida se aproxima do zero.