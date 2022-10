Cristiano Ronaldo não vai jogar contra o Chelsea no sábado

O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo não vai jogar no próximo sábado contra o Chelsea.

"Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco do Manchester United para o jogo da Premier League deste sábado contra o Chelsea. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse jogo", lê-se no comunicado do clube inglês.

Recorde-se que este anúncio surge depois de o jogador português ter ficado no banco no jogo contra o Tottenham, que o Manchester United ganhou por 2-0, tendo abandonado o campo e o estádio antes do apito final e sem passar pelo balneário.