Fãs de Billie Eilish descontentes com o seu romance com artista 10 anos mais velho

Na terça-feira, Billie Eilish foi novamente fotografada, desta vez num bairro em Los Angeles, juntamente com aquele que supostamente é o seu novo namorado: Jesse Rutherford, de 31 anos, vocalista da banda de rock alternativo californiana The Neighbourhood. Na semana passada o casal o TMZ já havia divulgado fotografias dos dois juntos.

Nas imagens captadas pelo paparazzi, e publicadas de seguida pela revista People, Eilish e Rutherford surgem a dar um beijo apaixonado no exterior de um restaurante indiano.

Contudo, ao que parece, muitos fãs estão descontentes pelo romance, muito por conta da diferença de idades: “O Jesse Rutherford a namorar com a Billie Eilish? Que cena… ele tem 30 anos, é tão esquisito”, escreveu um internauta. “Sim, eles são adultos, mas pessoas com 20 e 31 anos não têm a mesma maturidade… Uma pessoa com 20 tem idade para andar na universidade e uma pessoa com 31 anos é adulta”, acrescentou outro usuário.

Por outro lado, há quem defenda a relação: “Se ela está feliz, deixem-na estar” ou “E então? Ela pode namorar quem quiser. É adulta e tem idade suficiente para tomar as suas próprias decisões”.