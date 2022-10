Rússia diz que Portugal violou contrato depois de enviar helicópteros russos para Ucrânia

A Rússia criticou, esta quinta-feira, Portugal por ter enviado seis helicópteros de combate a incêndios para a Ucrânia, de origem russa, considerando uma “violação das duas obrigações contratuais”.

Para a diplomacia russa, o envio dos seis helicópteros Kamov de combate a incêndios para a Ucrânia, como apoio à luta contra a invasão russa, é uma "violação das obrigações contratuais" por parte de Lisboa, aludindo ao facto das aeronaves serem de fabrico russo.

"Pedimos aos nossos colegas (portugueses) de se inibirem de dar passos que possam desacreditar Portugal como um parceiro fiável", escreveu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na rede social Twitter.

💬#Zakharova: Lisbon’s decision to transfer six Russian firefighting helicopters to Ukraine will be a violation of its contractual obligations.



❗️ We call on our colleagues to refrain from steps that can discredit Portugal as a reliable partner pic.twitter.com/zt1NORZebb