Serviços online de vários bancos portugueses em baixo

As aplicações dos principais bancos portugueses estão a reportar problemas, esta quinta-feira, no dia em que o Governo vai começar a transferir os 125 euros de apoio a cerca de seis milhões de pessoas, devido às dificuldades sentidas pelo impacto da inflação.

Segundo o site Downdetector – plataforma que monitoriza a instabilidade de sites e aplicações online com base em queixas dos utilizadores -, Caixa Geral de Depósitos, Millennium, Montepio, Santander e Active Bank são os bancos que estão a suscitar mais problemas, como o acesso aos serviços bancários através do “login” na aplicação móvel ou no home banking e transferências.

A Caixa Geral de Depósitos está a tentar resolver o problema de acesso dos clientes ao sistema Caixa Direta, indicou uma fonte do banco à CNN Portugal, acrescentando que não há conhecimento do motivo para falhas.

Contudo, há outra forma de confirmar se o apoio do Governo de António Costa já chegou à conta bancária, através do Portal das Finanças. Se iniciar sessão na sua conta das finanças, deve selecionar a primeira opção 'Apoio Extraordinário' ou poderá aceder diretamente a partir deste link.

"Esta página destina-se à consulta do apoio extraordinário atribuído pela AT às famílias com a finalidade de apoiar diretamente o poder de compra das mesmas e mitigar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais", diz na plataforma.