Gás. Mecanismo ibérico poderá ser aplicado na UE

Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia voltou a defender ontem que o mecanismo ibérico para limitar o preço de gás na produção de eletricidade “merece ser considerado” ao nível da União Europeia, garantindo analisar todas as soluções para baixar preços.

“O gás também faz subir os preços da eletricidade e aqui entra em jogo o modelo ibérico, [que] merece ser considerado ao nível da UE”, declarou Ursula von der Leyen, num debate no Parlamento Europeu. Também o porta-voz do executivo comunitário para a Energia, Tim McPhie, revelou que “o mecanismo ibérico é algo que estamos a analisar com muito cuidado”.

Urusla von der Leyen disse ainda que a União Europeia está neste momento a discutir “a opção de limitar os preços do gás”, garantindo que “ainda há questões a serem respondidas”, nomeadamente sobre uma eventual extensão do modelo ibérico a toda a UE. “Não quero deixar de considerar nenhuma opção”, disse.

Outras medidas

Esta semana, Bruxelas anunciou um pacote de emergência para fazer face à atual crise energética. Entre as medidas anunciadas estão a compra conjunta de gás e a introdução de um mecanismo temporário para limitar os preços excessivos do gás. E garantiu que a Europa aumentou as reservas de gás nos últimos meses e estará melhor preparada para enfrentar o próximo inverno.