Saúde. Reino Unido com plano de resiliência no inverno

O Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) está a preparar um plano de resiliência para mitigar os potenciais efeitos de uma onda de infeções respiratórias neste inverno. De acordo com o The Guardian, os planos das autoridades de saúde do Reino Unido incluem novos centros de controle de sistemas a nível local.

O objetivo é que esses centros façam a gestão da procura e da capacidade das unidades hospitalares em todo o país, rastreando constantemente o número de camas e atendimentos. Esses dados poderão identificar quando os hospitais estiverem próximos da capacidade máxima, além de facilitarem o desvio de ambulâncias para hospitais próximos com mais vagas.

Outros planos incluem centros locais para tratamento de infeções respiratórias – que terão como objetivo oferecer aos pacientes atendimento para a covid-19, gripe, bronquite aguda e pneumonia. O número de camas hospitalares também será refoçado, bem como o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a aconselhamento profissional de saúde mental em serviços de ambulância.

A chefe-executiva do NHS, Amanda Pritchard, considerou que “o inverno com o impacto combinado da gripe, covid-19 e a falta de recursos humanos” trará uma “ameaça” ao país. “Portanto, é certo que nos preparemos o máximo possível. O NHS irá mais longe do que nunca, antecipando um inverno agitado, e hoje estabelecemos mais planos para intensificar esses preparativos”, anunciou a responsável na quarta-feira.

O número de infeções aumentou novamente esta semana na maior parte do Reino Unido, em linha com os aumentos constantes observados nas últimas semanas, fazendo soar os alertas no país.