Vem aí o inverno do nosso descontentamento

A guerra da Ucrânia está a entrar numa nova fase e não é apenas porque o país invadido passou à contra-ofensiva: é também porque vem aí o inverno. Talvez precisamente com a chegada do frio em perspetiva, os russos estão a visar as infraestruturas do país, nomeadamente a rede elétrica, para vergar os habitantes.

É curioso que, no início do conflito, alguns comentadores aparentemente mais “pró-Kremlin” defendiam qualquer coisa como isto: “Os russos pretendem conquistar a Ucrânia mas querem fazê-lo com o mínimo de estragos que puderem, pois não desejam herdar um país todo destruído”. Era um raciocínio com lógica. Parecia fazer todo o sentido. Qual o objetivo de ficar com um território devastado, onde nada funciona, incapaz de gerar riqueza?

Mas logo vieram os factos desmentir este argumento: os edifícios esburacados, quarteirões inteiros reduzidos a escombros fumegantes, as cidades muito castigadas. Com a resistência oferecida pelos ucranianos, isso só piorou.

Vladimir Putin, entretanto, também se esqueceu das garantias dadas ao início de que não se tratava de guerra nenhuma e deixou-se de eufemismos.

Cada vez mais acossado, endureceu o discurso e rodeou-se de figuras sinistras, como o infame líder checheno Ramzan Kadyrov ou Sergei Surovikin, que, como escreveu João Campos Rodrigues neste jornal, “ganhou fama de carniceiro na Síria.

Mas essa posição mais musculada, tal como os recentes ataques com mísseis a Kiev e a outras cidades, são um sinal de fraqueza, não de força. Um sinal de um certo descontrolo, como quando um adulto, em vez de uma palmada, dá uma sova a uma criança.

Aqui, na outra ponta da Europa, os ecos dessas atrocidades chegam já ténues, mas vão chegando. Por exemplo através da fatura dos combustíveis, do supermercado e da eletricidade. Mesmo longe da guerra, e com a rede elétrica a funcionar em condições, para muitos portugueses este inverno pode ser um dos mais duros dos últimos anos.