Chuva em todo o país até domingo

Após uns dias de sol e temperaturas altas, o estado do tempo em Portugal agravou-se desde ontem. De hoje e até domingo vai haver chuva com abundância, muito vento e forte agitação marítima por influência da depressão Armand informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo os especialistas, trata-se de uma massa de ar quente e húmido, com grande conteúdo de vapor de água, que vai afetar toda a Península Ibérica.

A depressão Armand vai originar precipitação forte e persistente no litoral e nas terras altas,

e as rajadas de vento podem atingir os 95 km/h no litoral Norte e terras altas. Está também previsto um aumento significativo da agitação marítima a partir do fim da tarde de quinta-feira. Por essas razões, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e da orla costeira e zonas ribeirinhas. Recomenda que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar.

A chuva dos próximos dias pode aliviar a situação de seca moderada e severa que se tem registado no país durante os últimos meses. Ainda assim, não deve ser suficiente para evitar que a região nordeste de Trás-os-Montes continue em seca extrema.