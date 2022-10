Mau Tempo. Proteção Civil regista mais de 400 ocorrências

A Proteção Civil registou entre as 18h de terça-feira e as 15h30 de quarta-feira 373 ocorrências relacionadas com o mau tempo, balanço que não inclui a cidade de Lisboa, onde os bombeiros contabilizaram mais 45 situações.

"Desde as 18h00 de ontem [terça-feira], altura em que entrou em vigor o estado de alerta especial azul [grau de risco moderado, o menos grave numa escala de quatro, em que o mais elevado é o vermelho], até hoje às 15h30, foram registadas 373 ocorrências associadas ao estado do tempo", disse, à agência Lusa, Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Entre o total de ocorrências, estão 142 situações de queda de árvores, 125 inundações e 29 quedas de estruturas como "sistemas movíveis, placares", que não têm a ver com habitações.