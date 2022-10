OMS mantém pandemia como emergência de saúde pública internacional

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, esta quarta-feira, que decidiu manter a pandemia da covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional.

A decisão foi tomada após o parecer de recomendação do comité de emergência.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diz concordar com o parecer “emitido pelo comité em relação à pandemia em curso de covid-19 e determina que o evento continua a constituir uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional", lê-se no comunicado do organismo.

A OMS explica que os peritos, de vários países que aconselham a organização, são consensuais no que diz respeito ao facto de a covid-19 se manter um "evento de saúde pública que continua a afetar negativa e fortemente a saúde da população mundial".

"Ainda há o risco de novas variantes agravarem o impacto contínuo na saúde, particularmente à medida que o inverno se aproxima no hemisfério norte, e ainda há a necessidade de uma resposta internacional coordenada para enfrentar as desigualdades no acesso a ferramentas que salvam vidas", acrescentou a OMS.

Embora, as mortes semanais estejam próximas do valor mais baixo desde que a pandemia começou, esse número "permanece alto em comparação com outros vírus respiratórios”, justificou aquele organismo.