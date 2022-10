Procurado na Madeira pescador de 60 anos que não voltou a casa na noite de terça-feira

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) encontra-se a efetuar buscas por um pescador, com cerca de 60 anos, que está desaparecido desde a noite ne ontem, depois de, alegadamente, ter saído de casa para pescar em Porto Moniz, na Madeira, não tendo voltado para casa.

De acordo com um comunicado divulgado pela autoridade, sabe-se que foi recebido um alerta pelas 10h42, a informar para o desaparecimento do homem, tendo sido "ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal para efetuar buscas por terra, bem como tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, a bordo de ume embarcação, e elementos do SANAS Madeira para efetuar buscas por mar. Para o local foi também ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para participar nas operações de busca".

As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal.