Silves. Detido suspeito de abuso sexual a criança

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de uma criança, que terão ocorrido de forma reiterada desde 2019, na zona de Silves, no distrito de Faro.

“Os factos, praticados de forma reiterada, ocorreram na zona de Silves desde 2019, no interior da própria habitação do suspeito e numa unidade hoteleira, valendo-se este da relação de parentesco e coabitação com a criança”, informou a PJ, através de comunicado.

A detenção do homem, de 43 anos, foi o resultado de uma investigação iniciada na sequência de uma denúncia efetuada este mês.

O suspeito, operário da construção civil, vai ser presente a tribunal em sede de primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação.