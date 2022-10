Sintra. Despiste de autocarro provoca pelo menos 12 feridos

Notícia atualizada às 15h28

Um acidente com autocarro da Vimeca, na localidade de Paiões, em Rio de Mouro, Sintra, provocou, pelo menos, doze feridos, sendo que um deles está em estado grave.

De acordo com os bombeiros, o ferido grave era um dos passageiros que seguia nos lugares da frente do veículo.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, citada pelo Notícias ao Minuto, o autocarro despistou-se na rotunda à entrada da localidade, "depois da ponte do IC19", num pequeno declive.

Pelas 14h30, estavam no local 49 operacionais apoiados por 18 veículos, sendo a maioria dos operacionais do corpo de bombeiros de Agualva-Cacém.