PSP recruta mil novos agentes

Foi hoje publicado em Diário da República o despacho que autoriza o recrutamento de mais mil novos agentes para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"É autorizado o recrutamento de 1.000 candidatos para a frequência do curso de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública, a iniciar no presente ano", lê-se no despacho, assinado pelos ministros da Administração Interna e das Finanças.

A nota refere que o recrutamento dos agentes visa garantir "o reforço e o rejuvenescimento" dos efetivos da PSP e das polícias municipais de Lisboa e do Porto, assim como a "manutenção de elevados graus de prontidão e eficácia operacional".

Este recrutamento já tinha sido anunciado por José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, no início deste mês, que, na altura, disse que se tratava de um "esforço de rejuvenescimento do efetivo".