Braga. Queda de árvore obriga ao corte do trânsito

A queda de uma árvore de grande porte pelas 8h00 desta quarta-feira na cidade de Braga, junto à Segurança Social, obrigou o corte temporário ao trânsito entre o tribunal judicial e a Avenida 31 de Janeiro.

A circulação já foi, entretanto, retomada mas com alguns condicionalismos, devido aos trabalhos de limpeza que ainda decorrem na via.

Foram registadas entre as 18h00 de terça-feira e as 10h00 de hoje 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo que os distritos de Braga e do Porto foram aqueles que registaram maior número, nomeadamente quedas de árvores e inundações.