Depressão Armand. Chuva e rajadas de vento provocam inundações e quedas de árvores no continente

Portugal continental está a ser afetado desde esta quarta-feira e até sábado pela depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e agitação marítima. A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) já registou quase 170 ocorrências, sobretudo nos distritos do Porto, Lisboa, Braga e Aveiro.

Desde o começo do estado de alerta, das 18h de ontem e até às 8h de hoje, foram notificadas “168 ocorrências no território continental devido às condições meteorológicas”, disse o oficial de operações da ANEPC à rádio Renascença.

Os distritos mais afetados são Porto, com 36 ocorrências, Lisboa e Braga com 29 cada e Aveiro com 28, indicou o oficial, ao detalhar que os alertas registados foram de “pequenas inundações urbanas e quedas de árvores”.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os efeitos da depressão Armand vão durar até sábado, com vento por vezes forte, que vai transportar uma massa de ar tropical muito húmida.

Até ás 9h de hoje, os distritos do Porto e Braga estiveram sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas de vento, avisou o IPMA.

Já os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra e Viana do Castelo estiveram até à mesma hora sob aviso laranja, também devido à chuva, passando agora para aviso amarelo até às 21h.

A estes distritos juntam-se Bragança, Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, que também vão estar sob aviso amarelo, com possível ocorrência de trovoada e rajadas.

O vento também é um fator de risco, neste caso laranja, nomeadamente, nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, adiantou o IPMA. O vento será temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas.