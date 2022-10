Combustíveis. Aprenda a contornar os preços altos

Os aumentos dos combustíveis não dão descanso à carteira dos condutores. A gasolina e gasóleo estão a subir há três semanas consecutivas e há postos de combustíveis a cobrarem mais de dois euros por litro. De acordo com o site Mais Gasolina é possível encontrar o litro da Gasolina 95 simples a 2,014 euros, enquanto o gasóleo simples ultrapassa os 2,1 euros por litro.

O site diz ainda que a média da gasolina 95 praticada pela Galp é de 1,960 euros por litro, enquanto o gasóleo simples ronda os 2,050 euros por litro. Já na BP, os valores rondam os 1,975 e os 2,060 euros, respetivamente. Enquanto na Repsol é cobrado 1,961 euros (gasolina) e 2,050 euros (gasóleo).

Valores mais baixos só mesmos se recorrer aos postos de combustível low-cost. No caso do Intermarché, a gasolina simples ronda os 1,814 euros e o gasóleio 1,873 euros por litro. Um cenário quase semelhante ao que se verifica no E.Leclerc: 1,821 euros e 1,876 euros, respetivamente. Ligeiramente superior são os valores cobrados na Rede Energia 1,842 euros e 1,906 euros. Mas estes são muitos dos vários exemplos que se encontram no mercado.

Em teoria, os combustíveis das gasolineiras low-cost são mais económicos do que os normalmente comercializados nos postos de abastecimento. No entanto, a Apetro tem afirmado que não é possível às petrolíferas praticarem os preços das grandes superfícies “alterando apenas um dos fatores de redução dos preços”, já que a carga fiscal praticada em Portugal tem um peso muito grande no valor final a cobrar ao cliente. Quanto à sua qualidade, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) garante que “não há nada a temer em relação à qualidade dos combustíveis simples”.

Valores já contam com desconto do ISP

Apesar destes preços altos, estes valores já incorporam os novos descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Recorde-se que o Governo decidiu reduzir o desconto em 4,4 cêntimos na gasolina e 0,1 cêntimos no gasóleo. O mecanismo aplicado pelo Governo para os descontos implica que uma descida do preço dos combustíveis conduz a um aumento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), devido à queda de receita proveniente do IVA.

O desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% estava previsto vigorar até 4 de setembro, mas foi depois prolongado até ao final do ano, no âmbito do pacote de ajuda do Governo às famílias devido ao aumento dos preços. Além disso, “a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano”, disse o Executivo.

Fidelização

Para fazer face ao sobe-e-desce dos preços dos combustíveis, os consumidores portugueses multiplicam-se em ações para conseguirem reduzir o preço a pagar na fatura final. As fórmulas são simples e passam por recorrer a vales de descontos e aos combustíveis simples, e por abastecer em bombas low-cost. Vale tudo desde que a missão seja gastar menos.

Apostar em combustível de marca ainda continua a ser a estratégia seguida pelos portugueses. E a razão apontada para esta escolha é simples: mais quilómetros por depósito, ter descontos e a limpeza do motor são os aspetos considerados mais importantes na escolha de um combustível com aditivos.

A verdade é que as quatro grandes petrolíferas, Galp, Repsol, BP e Cepsa, continuam atentas ao fator que mais pesa na decisão dos consumidores. E se sempre apostaram em cartões de fidelização com pontos que podiam trocar-se pelos mais variados produtos, as petrolíferas tiveram de encontrar promoções alternativas que respondessem à principal aspiração dos clientes: descontos na hora e no preço final. Daí a sua aposta em cartões de desconto.

Outra aposta das marcas é o desconto por dia ou ao fim de semana, a iniciativa que mais impacto tem no aumento das vendas e que até consegue trazer de volta alguns daqueles antigos clientes que foram seduzidos pelas bombas dos supermercados.