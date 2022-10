Encontrado no rio Minho cadáver de homem de 50 anos

Foi encontrado pelas 17 horas desta terça-feira o cadáver de um homem com cerca de 50 anos de idade, no rio Minho, em Monção.

De acordo com Pedro Santos Jorge, Comandante da Capitania do Porto de Caminha, o corpo foi detetado por uma embarcação da autoridade marítima espanhola, que participava nas buscas desencadeadas, após, pelas 15h49 ter sido dado o alerta para a queda de um homem junto à ponte internacional Monção-Salvaterra do Miño (Galiza).

Realizaram-se buscas tanto a pé como através de meio aquático, envolvendo meios dos Bombeiros de Monção, GNR e Polícia Marítima, sendo que também o Comandante da Capitania do Porto de Caminha pediu ajuda ao seu hoólogo espanhol.

O corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.