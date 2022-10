"Trabalhar pelo bem-estar do povo" é o propósito anunciado pelo PC chinês

PUB

“Povo” é uma das palavras mais mencionadas no Relatório que o Presidente Xi Jinping apresentou em Pequim no passado domingo (16 de Outubro), na abertura do 20.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), em nome do 19.º Comité Central daquele partido, de que é Secretário-Geral.

Segundo esse Relatório, “analisando a acção do PCCh ao longo de um século, é fácil ver que nunca teve os seus próprios interesses especiais e sempre colocou os interesses do povo em primeiro lugar, o que é a sua marca distintiva como partido marxista em relação a outros partidos políticos”. E acrescenta:

“Em particular desde o seu 18º Congresso Nacional, o PCCh tem conduzido o povo chinês tendo como referência três acontecimentos de grande significado: a celebração do centenário do partido; a entrada na nova era do socialismo com características chinesas; e a conclusão da tarefa histórica de erradicar a pobreza e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Esta é uma vitória histórica conquistada pelo PCCh e pelo povo chinês através da unidade e da luta, uma vitória que será recordada na história do desenvolvimento da nação chinesa, com implicações de longo alcance para o mundo e que trouxe felicidade e segurança sem precedentes a mais de 1,4 mil milhões de chineses”.

O relatório sublinha, mais adiante, que actualmente o PIB per capita atingiu o equivalente a cerca 12.700 euros e que são já mais de 400 milhões de chineses que auferem o rendimento médio. Refere depois os resultados positivos alcançados na prevenção e controlo da epidemia a par com o desenvolvimento sócio-económico. E destaca:

“Ao mesmo tempo, a China conseguiu construir os maiores sistemas de educação, de segurança social e de saúde do Mundo. O PCCh aderiu à ideologia do desenvolvimento centrado no povo e tem cumprido continuamente a sua promessa de permitir ao povo viver melhor”.

No seu Relatório, Xi Jinping salientou que, “a partir de agora, a tarefa central do PCCh é unir e liderar o povo de todas as etnias na construção integral de uma China socialista moderna em todos os aspectos, concretizando a segunda meta centenária da revitalização da nação chinesa, com a modernização de estilo chinês”.

O planeamento anunciado pelo Relatório é o seguinte:

“Até 2035 a China alcançará, basicamente, a modernização socialista; e de 2035 até meados deste século, será construído um país socialista próspero, democrático, civilizado, harmonioso e bonito. Um partido político que sempre coloca o povo no seu coração, ganha o apoio sincero do povo. De acordo com uma sondagem da Universidade de Harvard, por 13 anos consecutivos, o apoio público da China ao PCCh e ao governo chinês tem permanecido acima dos 90%, ocupando o primeiro lugar no mundo. A Edelman, uma empresa de relações públicas dos EUA, revelou recentemente que a confiança pública da China no seu governo atingiu 91% no ano passado, ficando em primeiro lugar entre todos os países analisados”.

E o Relatório conclui:

"O desenvolvimento é para o povo, o desenvolvimento depende do povo, e os frutos do desenvolvimento são partilhados pelo povo. Com tais valores em mente, o Partido Comunista da China tem trabalhado e lutado em conjunto com o povo chinês, e assim tem conseguido realizações significativas que têm atraído a atenção mundial. Na nova jornada de construção abrangente de um país socialista moderno, o PCCh continuará a unir e a levar o povo a arregaçar as mangas e a trabalhar arduamente, a seguir em frente, a criar mais ‘milagres de desenvolvimento’ e um futuro melhor, e a injectar mais energia positiva para promover a paz e o desenvolvimento mundial”.