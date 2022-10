Explosão no parque eólico de Guilhado causa dois feridos graves

Uma explosão num aerogerador, no parque eólico de Guilhado, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, em Vila Real, causou, esta terça-feira, dois feridos graves.

As duas vítimas são dois homens de 41 e 48 anos, que "estariam a efetuar trabalhos de soldadura numa eólica” do parque, afirmou o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, à agência Lusa.

A explosão aconteceu por motivos ainda “desconhecidos”, que vão ser investigados pelas autoridades competentes, apontou o comandante.

Os homens sofreram queimaduras, pelo que serão transportados pelos bombeiros para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), de onde poderão, mais tarde, ser transferidos de helicóptero para um hospital do Porto, explicou o responsável.

De acordo com as informações no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi recebido às 11h02, tendo sido enviados para o local 27 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros, GNR e equipa da Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) e ainda o helicóptero do INEM.