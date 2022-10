Gás. Bruxelas avança com compras conjuntas na UE mas só em 2023

A Comissão Europeia vai propor, esta terça-feira, a criação de instrumentos legais para compras conjuntas de gás pela União Europeia (UE), que só deverá avançar, no entanto, na primavera do próximo ano. “Hoje, propomos equipar a UE com os instrumentos legais para a compra conjunta de gás” e, assim, a Plataforma de Energia “deve, antes de mais, coordenar o preenchimento das instalações de armazenamento de gás de acordo com os nossos objetivos”, escreve o executivo comunitário num rascunho da comunicação sobre emergência energética à qual a agência Lusa teve acesso.

Para a Comissão Europeia, estas aquisições iriam permitir responder à “lacuna de procura não contratada de até 100 mil milhões de metros cúbicos por ano, no caso de uma interrupção total dos fornecimentos russos”, estimada para os próximos invernos até 2025, incluindo o de 2023-2024. “Se os fornecimentos de armazenamento se esgotarem no final deste inverno, a meta de preenchimento a 90% até novembro de 2023, tal como exigido pelo Regulamento de Poupança de Gás da UE, poderá ser mais difícil [de atingir] do que neste inverno”, acrescenta.

E é por isso que defende que as compras conjuntas pela UE iriam “facilitar um acesso mais equitativo a novos fornecedores e mercados internacionais e dar mais peso negocial aos importadores europeus”.

Mas não é só. Também para o próximo ano, a Comissão Europeia vai propor um mecanismo temporário que tem como objetivo limitar preços na principal bolsa europeia de gás natural, o TTF, enquanto trabalha num novo índice de referência complementar, para incluir “condições reais do mercado” em 2023. “Enquanto um [novo e complementar] índice de referência está a ser desenvolvido, a Comissão propõe a criação de um mecanismo para limitar os preços através da principal bolsa europeia de gás, o TTF, a ser desencadeado quando necessário”, lê-se no mesmo rascunho.

Solidariedade para gás Além disso, o mesmo documento revela que Bruxelas exige regras de solidariedade na UE para disponibilização de gás a todos os Estados-membros em caso de emergência. “Comissão propõe aumentar a capacidade da União para reagir rapidamente em caso de emergência, estabelecendo regras de solidariedade por defeito, que garantirão que um Estado-membro que enfrente uma emergência receba gás dos outros em troca de uma compensação justa”, que tenha em conta o preço do gás e os custos de armazenagem e de transporte, lembrando que “a solidariedade é a pedra angular da União e sustenta a eficácia da sua ação. Cinco anos após o acordo sobre o regulamento relativo à segurança do abastecimento, apenas seis acordos bilaterais de solidariedade entre os Estados-membros foram assinados dos 40 possíveis, o que é demasiado lento”.

E diz que vai acompanhar “de perto” os esforços dos Estados-membros, avisando que “está pronta a desencadear um alerta na UE ou mesmo a rever as metas de redução da procura de gás se as medidas voluntárias de redução da procura se revelarem insuficientes para assegurar o fornecimento de gás suficiente durante o inverno”.

Sobre uma possível extensão de mecanismo ibérico a toda a União Europeia, Bruxelas diz que existiriam riscos. “A Comissão irá desenvolver com os Estados-membros formas de limitar o impacto dos preços elevados do gás nos preços da eletricidade. A introdução de um preço máximo para o gás utilizado na produção de eletricidade fez baixar os preços em Espanha e Portugal, mas comporta alguns riscos se for introduzido em toda a UE”, alerta.