Português mata vizinhos a tiro de caçadeira no Luxemburgo

Um português de 74 anos, residente no Luxemburgo, matou os vizinhos, também eles portugueses, com tiros de caçadeira em Niederkorn.

As duas vítimas, uma mulher com 62 anos e um homem com 54, viviam na casa ao lado do atirador, com quem tinham desentendimentos há vários anos, como relataram vizinhos.

Uma moradora da rua onde aconteceu o homicídio contou, ao jornal luxemburguês de língua portuguesa Contacto, que estava na sala quando ouviu um barulho “muito grande” e que, por isso, espreitou à janela. “Vi um homem deitado no chão e outro com uma caçadeira nas mãos", afirmou.

"Depois vi a mulher a fugir. O homem voltou a carregar a arma e disparou novamente. Depois aproximou-se do corpo para verificar se [a mulher] estava morta e a seguir entrou em casa como se nada fosse", acrescentou a testemunha que não quis identificar-se.

O duplo homicida está agora a ser investigado pela autoridades e será presente a um juiz de instrução criminal esta terça-feira.