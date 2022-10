Cristiano Ronaldo em 20.º lugar na Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo ficou em 20.º lugar no ranking da Bola de Ouro 2022, divulgado esta segunda-feira.

Esta é a a classificação mais baixa do internacional português, que foi nomeado por 18 vezes, tendo recebido o prémio cinco vezes.

O português mais bem posicionado no ranking é Rafael Leão, o avançado do Milan, que foi o melhor jogador da última edição da Serie A, ficou no 14.º lugar da votação.

Do ranking, constam ainda outros portugueses como Bernardo Silva, em 22º lugar e João Cancelo, em 25º.