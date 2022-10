Transporte aéreo de passageiros ainda não ultrapassou os níveis de 2019

Durante o mês de agosto, movimentaram-se nos aeroportos nacionais 6,3 milhões de passageiros e 19,1 mil toneladas de carga e correio, valores que correspondem a crescimentos homólogos de 63,1% e 18,6%, respetivamente.

Os valores foram avançados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela, no entanto, que comparando com agosto de 2019, antes da pandemia, o movimento de passageiros diminuiu 1,9%. Mas o movimento de carga e correio aumentou 12,5%.

O gabinete de estatística revela ainda que, no mês em análise, registou-se o desembarque médio diário de 99,4 mil passageiros nos aeroportos nacionais, “aproximando-se do valor observado em agosto de 2019”: 101,3 mil.

Fazendo as contas entre janeiro e agosto deste ano, o número de passageiros movimentados aumentou 203,3% em comparação com o período homólogo de 2021 (-9,3% face a igual período de 2019).

No que diz respeito aos mercados, o destaque vai para o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 416,4% no número de passageiros desembarcados e 450,8% no número de passageiros embarcados.