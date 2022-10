Aviso amarelo para três distritos devido à previsão de chuva

A previsão de chuva deixa, esta segunda-feira, os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga em aviso amarelo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso foi emitido para hoje até ao meio-dia e prevê chuva, “por vezes forte, e ocasionalmente acompanhada de trovoada”.

Em relação ao continente, o IPMA prevê céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, com maior frequência nas regiões do Norte e Centro e até ao meio da tarde, e possibilidade de ocorrência de trovoada.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida de temperatura e poeiras em suspensão.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10º (em Bragança) e os 17º (em Lisboa) e as máximas entre os 20 (na Guarda) e os 29 (em Évora e Santarém).