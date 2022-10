PSP deteve 55 adeptos de claques do Sporting e Benfica antes do dérbi de futsal

Foram detidos 55 adeptos das claques do Benfica e Sporting, após confrontos ocorridos antes do dérbi de futsal disputado este domingo, anunciou o Comando Metropolitano de Lisboa.

"No âmbito do policiamento para o jogo de futsal de hoje [domingo], caracterizado como jogo de risco elevado, entre o Sport Lisboa e Benfica (SLB) e o Sporting Clube de Portugal (SCP), realizado no Complexo Desportivo da Luz, pelas 16h50, foram detetados, pelas equipas de 'spotters', vários grupos de adeptos do SCP e do SLB, em confrontos no cruzamento da Estrada da Luz com as Rua dos Soeiros e Rua Tomás da Fonseca", confirmou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado divulgado esta segunda-feira.

No local dos incidentes, as diversas equipas policiais recorreram ao “uso da força” para repor a ordem pública, de forma a “conter e isolar” os envolvidos.

Foram detidos 49 adeptos do Sporting, entre os quais “dois menores”, e seis do Benfica. Também foram apreendidos “gorros e instrumentos de agressão”, detalhou a autoridade.

Os detidos "vão ser presentes à Autoridade Judicial competente", adiantou.

Ainda assim, “como é habitual”, foi definido pela PSP um “meeting point” para os adeptos do Sporting se deslocarem ao pavilhão na Luz. Compareceram cerca de 200 adeptos, que foram acompanhados “durante todo o trajeto, sem qualquer incidente”.