Sporting eliminado pelo Varzim da Taça de Portugal. É o 8.º clube da I Liga a cair da competição

O Varzim, equipa do terceiro escalão do futebol português, eliminou, este domingo, o Sporting Clube de Portugal da Taça de Portugal, num jogo que decorreu no campo neutro, no Estádio Cidade de Barcelos.

A equipa treinada por Tiago Margarido, que está em segundo lugar com os mesmos pontos do primeiro no Grupo A da Liga 3, enfrentou os 'leões' de Rúben Amorim olhos nos olhos desde a primeira parte.

Contudo, o único golo da partida surgiu aos 70', num lance de bola parada, onde o capitão dos poveiros, João Faria, cabeçeou para dentro das redes vigiadas pelo guarda-redes Franco Israel.

Desta forma, o Sporting junta-se à lista dos clubes da primeira liga que também caíram da taça rainha do futebol português. Nos jogos que decorreram hoje, Portimonense, Boavista, Rio Ave, Chaves e Paços de Ferreira foram eliminados por clubes da terceira e quarta liga. Já ontem o Marítimo e o Santa Clara foram derrubados. No total, oito equipas da Liga Bwin saíram desta competição.