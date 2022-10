Clima. Chuva volta esta semana mas temperaturas continuam altas

A chuva vai regressar a Portugal esta semana mas desengane-se se pensa que isso significa que as temperaturas vão descer.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana de 17 a 23 de outubro vai contar com dias mais chuvosos e quentes quando comparados ao habitual para esta época do ano, sendo que as temperaturas podem estar até 6ºC acima da média.

“A anomalia negativa da precipitação total é mais elevada nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas terras altas do Norte e Centro e a anomalia positiva da temperatura média é mais elevada nas regiões do interior”, explica o organismo em comunicado.

No início da semana, Portugal Continental estará “sob a influência de uma corrente de sul, associada à circulação induzida por uma vasta região depressionária entre as Ilhas Britânicas, o arquipélago dos Açores e a Península Ibérica”, esperando-se por isso chuva, “que poderá ser persistente e/ou pontualmente forte nas regiões mais a norte”, e também vento, “em especial nas terras altas e no litoral oeste”.

“Ao longo da semana, o cenário mais provável será a ocorrência de precipitação, em especial nas regiões do Norte e Centro. Contudo, dever-se-á avaliar a situação sinóptica no início da próxima semana, uma vez que este é um cenário com alguma incerteza associada”, lê-se na mesma nota.

As temperaturas máximas deverão chegar aos 32ºC nas regiões do Alentejo, vale do Tejo, Sado e Guadiana, sendo que, as mínimas poderão atingir os 18°C, em alguns locais do litoral e nas regiões a sul do vale do Tejo.

Além disso, a Península Ibérica e, mais especificamente o território português, poderá vir a ser afetada por uma nova vaga de poeiras do Saara "nos próximos dias".