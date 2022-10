Pedro Santana Lopes deixa fundação Ricardo do Espírito Santo

Pedro Santana Lopes abandonou esta semana a presidência da fundação Ricardo Espírito Santo.

O também presidente da Câmara da Figueira da Foz exercia o cargo deste março de 2018 (há quatro anos e meio) e termina funções por impossibilidade de continuar a acumular os dois cargos, sendo que, a autarquia o obriga a estar a tempo inteiro na cidade - e longe da sede da fundação, em Lisboa.

A antiga ministra da Cultura Gabriela Canavilhas deverá ser a escolha indicada do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, para suceder a Santana Lopes.

O Nascer do Sol apurou que o timing escolhido por Santana Lopes para a concretização da saída de presidente da fundação teve que ver com a criação de condições para a elaboração e aprovação do próximo orçamento já pela equipa que liderará o novo ciclo da instituição