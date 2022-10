CML vai gastar 800 mil euros em luzes de Natal

Em plena crise energética, a Câmara Municipal de Lisboa não prevê reduzir o montante investido nas iluminações de Natal deste ano. Até pelo contrário.

Se o valor no ano passado ficou pelos 750 mil euros, este ano a autarquia pretende gastar cerca de 800 mil euros nas decorações para a quadra.

Contudo, de acordo com o Observador, na proposta da autarquia liderada por Carlos Moedas está previsto, por exemplo, «um ajuste dos períodos de utilização da iluminação natalícia para o horário entre as 18 horas e as 24 horas», e ainda «será privilegiado o uso de luzes LED, em detrimento de lâmpadas normais, com vista à obtenção de uma redução de consumos energéticos na ordem dos 80%».