NATO. Finlândia só admite adesão em simultâneo com Suécia

Sauli Niinisto, Presidente da Finlândia, esclareceu esta sexta-feira que não querer aderir à NATO num ritmo diferente do da Suécia. “Iniciámos este processo com a Suécia e vamos prossegui-lo com a Suécia”, frisou.

A afirmação surge na sequência da recusa da Turquia em ratificar de momento o ingresso de Estocolmo na Aliança Atlântica. Recep TRayyip Erdogan, Presidente da Turquia anuiu a que o seu país ratifique o ingresso da Finlândia na NATO, mas não da Suécia, alegando que o Governo sueco ainda não cumpriu o acordo em torno do combate ao que designa de “terrorismo curdo”.

“O facto de se especular sobre uma admissão da Finlândia antes da Suécia é algo que serve os interesses de outros, e não os nossos”, disse ainda o Presidente da Finlândia, em resposta às declarações de Erdogan.

Recorde-se que a Finlândia e a Suécia formalizaram em maio passado o seu pedido de adesão à NATO de forma conjunta.