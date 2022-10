De visita ao Porto

Sem dar conta passaram cinco anos desde a minha última ida ao Porto. Cinco anos, sim, leu bem. Não sei bem como isto aconteceu mas a verdade é que a vida tem-me levado noutras viagens para outros destinos e os dois anos de pandemia também não ajudaram. Sempre fui apaixonado pela cidade, a forma como as pessoas se engalanavam para qualquer evento ou para uma simples saída para beber um copo. Dos jantares em casa uns dos outros e da forma como sempre fizeram questão de me receber. É a terra da minha mãe e de uma parte da família, também por isso sempre senti uma ligação especial mas não só. Antigamente, quando era mais novo, na altura da faculdade e mesmo depois, ia com os meus amigos pelo menos uma vez de dois em dois meses à cidade invicta para algum aniversário, uma festa organizada por amigos ou simplesmente para nos divertirmos e conhecermos novos espaços e vermos caras novas. Foi assim durante uns bons anos mas depois vamos ficando mais velhos, as prioridades mudam e as rotinas também.

Desta vez, a convite de uns amigos, decidi aceitar o repto, até para perceber para onde evoluiu uma noite que sempre foi repleta de magia e onde existem muitos e diferentes restaurantes de qualidade, aliás é assim um pouco por todo o Norte. Infelizmente, a Casa Aleixo onde ia religiosamente comer os “Filetinhos de polvo com arroz do mesmo” já fechou portas e por isso tive que procurar outras opções. Fomos jantar ao Mistu e para variar encontrei mais um conceito de Ricardo Graça Moura que não desilude. À semelhança do Flow, onde já tinha ido, por ali a comida é de excelência a fazer jus aliás ao que deve ser a prioridade de um restaurante, ao invés de outros que falam de “conceitos” rebuscados mas depois a qualidade da comida não acompanha os preços. Foi-nos sugerida a ideia de partilha e assim, escolhemos uma maravilhosa tranche de robalo com tortelloni e uma lasanha muito saborosa. Quanto às costeletas de borrego, como não é o meu forte, deixei para os meus companheiros mas pelo que dizem estavam boas. A sobremesa, uma esfera de caramelo crocante foi surpreendente e encerrou em beleza um jantar num espaço muito bem decorado ao estilo marroquino com um patente bom gosto nos mais pequenos detalhes.

Depois disso partimos para o Base, um bar ao ar livre num grande jardim, que deve ser bem mais agradável com tempo quente. Embora a música estivesse boa, o ambiente era de gente mais nova, o que não será de estranhar uma vez que são eles que mais saem à noite. Dali partimos para a Casa do Livro, projecto de que me falam há vários anos e que de facto faz jus ao nome que tem. Depois de uma primeira sala com um bar comprido e mesas, passamos para uma autêntica sala, decorada como o próprio nome indica com livros que lhe dão um ar bastante acolhedor como se estivéssemos na nossa própria sala de estar. Por ali o ambiente é bem agradável e mais se torna quando reencontro uma grande amiga (Francisca) que não víamos há bastante tempo e o dj Tiago Fragateiro, dj dos meus tempos que fez uma noite de clássicos cheia de bom gosto. Quando saímos já tínhamos prometido uma passagem pelo Pérola Negra para ouvir Xinobi mas não resistimos a visitar o Plano B, projecto mais alternativo mas de que eu gosto muito. A música, sobretudo do piso de baixo, mais uma vez estava ao meu gosto e só saímos porque o calor se tornou insuportável.

Finalizámos com o Pérola, que de facto a par da Casa do Livro foi a pérola da noite. Boa acústica, num espaço longe de estar cheio mas repleto de gente gira e de amantes de música eletrónica que dançaram ao som de cada batida. O único senão foi mesmo ter acabado quando ainda tínhamos pilhas para mais um pouco. Um excelente set de um dj que já é um dos nomes fortes da dance scene portuguesa e um espaço talhado para ser referência da noite portuense. De negativo apenas o facto de a noite no Porto não ter ainda espaços onde se pode jantar e ficar a dançar a seguir. Sair mais cedo e terminar também mais cedo (ou mais tarde… ) conforme cada um. Ahhh e quando chegámos ao carro vimos que tínhamos sido assaltado. No dia seguinte fomos almoçar um peixe a um dos muitos bons restaurantes de Matosinhos com uma amiga que não apareceu na noite anterior (parece que sexta-feira foi forte...! ). Ficou a promessa de voltar em breve e o desafio para me fazerem uma visita em Lisboa.