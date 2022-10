Açores. Peixe-lua que deu à costa é o maior do mundo

Um peixe-lua com 2,8 toneladas deu, em dezembro do ano passado, à costa morto no porto da Horta, na ilha do Faial, Açores.

Na altura, suspeitou-se que, devido ao seu peso e também tamanho, 3,25 metros de comprimento e 3,6 metros de altura, este seria um dos maiores alguma vez encontrados. Essa informação foi agora, finalmente, confirmada pela comunidade científica.

O anterior registo era de 1996, no Japão, e o peixe-lua gigante pesava 2,4 toneladas.

"Nós recolhemos os dados com todo o rigor científico e apresentamos os nossos dados a uma revista científica, que os validou, inclusive a calibração da balança. E, perante as provas documentais que mostramos, eles aceitaram o artigo para publicação. Como tal, está validado por investigadores e pela revista científica", adiantou à RTP Açores José Nuno Pereira, da Associação Naturalistas do Atlântico.

It's not pretty - but it is huge!!!

A new bony fish world record: Sunfish (Mola alexandrini) found dead at the Azores with 2744kg / 325cm 🤯https://t.co/t1aKKnjvtb pic.twitter.com/tTqlJwbHoe — Alexander Kotrschal (@KotrschalA) October 12, 2022

Os cientistas acreditam que o arrojamento deste peixe-lua está relacionado com o embate numa embarcação, uma vez que não foram encontrados quaisquer plásticos ou outros elementos prejudiciais no estômago do animal. Por outro lado, o peixe ósseo apresentava uma contusão na cabeça que pode ter resultado de uma pancada.