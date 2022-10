Monkeypox. Vacinadas mais de 670 pessoas

Já foram vacinadas contra a Monkeypox ais de 670 pessoas - 526 contactos pós-exposição de 150 pessoas que integram grupos com risco acrescido de infeção.

Os números foram esta sexta-feira revelados pela Direção-Geral da Saúde, que adianta ainda que há 940 casos confirmados em Portugal.

Entre 16 de julho e 9 de outubro foram vacinados 526 contactos pós-exposição, tendo, no âmbito da vacinação preventiva - que teve início a 20 de setembro - sido vacinadas, também até 9 de outubro 150 pessoas.

Atualmente, o processo de vacinação está a decorrer nas regiões do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, estando a ser também organizada nas restantes regiões do país.

A maior parte dos casos foram detetados em homens (855 casos), sendo que 43% pertencem dos infetados pertencem à faixa etária dos 30 aos 39 anos. Além disso, sabe-se que, dos 940 casos confirmados, 662 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 175 no Norte, 21 no Centro, 15 no Algarve, sete no Alentejo, três na Madeira. Há ainda sete casos em que não está especificada a região onde foram detetados.