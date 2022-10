A fatura que Marcelo terá de pagar

A novela em torno de Marcelo Rebelo de Sousa deve ter tido ontem o seu epílogo, com o pedido de desculpas do Presidente da República a todas as vítimas de abusos sexuais por parte de padres. Mas há resquícios que vão ficar da maior crise presidencial em quase sete anos. Nunca Marcelo se tinha posto tanto a jeito para que os seus detratores lhe caíssem em cima.

É certo que o Presidente da República foi completamente infeliz ao menorizar os cerca de 400 casos conhecidos, tendo depois entrado em explicações atrás de explicações – e todos sabemos que quando precisamos de nos explicar tantas vezes é porque algo não estava bem.

Pelo meio, muitos insinuaram, ou deixaram nas entrelinhas, que o Presidente se estava a colocar ao lado dos padres predadores. É certo que Marcelo, devido ao seu lado profundamente católico, quis pôr a mão por baixo da hierarquia católica, quando defendeu os cardeais de uma forma cega. Mas daí a estar ao lado dos pedófilos vai todo um mundo que não joga com o Presidente, um homem que se tem batido contra crimes como a pedofilia e os abusos sexuais. O seu percurso fala por si.

Só que as primeiras explicações que deu sobre os cerca de 400 casos vão persegui-lo por muito tempo, e não é pelo tema em si, já que pediu desculpa por ter causado mal entendidos. E, penso, todos acreditam no seu pedido de desculpas. O problema é que agora vai ter que ser muito mais comedido nos seus comentários sobre os mais variados assuntos e isso é quase tão difícil como manter Assurancetourix longe da sua harpa, para castigar a aldeia gaulesa do Astérix.

Além disso, Marcelo ficou a dever “uma” a António Costa, que foi o seu primeiro grande defensor e que, não por acaso, se referia a Marcelo ora como professor ora como Presidente. Que é como quem diz, todos conhecemos o passado de Marcelo Rebelo de Sousa e sabemos que é quase impossível calá-lo, embora também ninguém o possa acusar de ser conivente com padres pedófilos. Veremos como será a convivência dos dois.