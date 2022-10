Assembleia do Conselho da Europa declara regime russo como "terrorista"

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, uma resolução que declara o atual regime russo de “terrorista”, na sequência da guerra na Ucrânia.

A anúncio foi feito por Tiny Kox – o presidente da APCE – durante uma sessão plenária hoje realizada, que contou com a presença (virtual) de Volodymyr Zelensky, o Presidente ucraniano. "A resolução foi aprovada por unanimidade", disse o responsável.

O texto declara "o atual regime russo como terrorista", condena os "designados referendos" sobre a anexação de quatro regiões da Ucrânia (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia), e insta que estes "devem ser considerados nulos" e "sem qualquer efeito legal ou político".

Na mesma ocasião, os deputados do Conselho da Europa aproveitaram para criticar as "ameaças de guerra nuclear" que consideram ser uma violação do direito internacional e, portanto, um ato incompatível com as "responsabilidades" de uma nação "com um posto permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas”. A mesma publicação frisa também o “firme apoio" do Conselho da Europa à "independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Após a aprovação da declaração, o líder ucraniano escreveu uma mensagem através do Twitter, dizendo: "Este é um sinal poderoso à comunidade mundial e à Rússia de que o castigo pelos crimes é inevitável”.

Вдячний за можливість звернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи та за увагу до 🇺🇦. Вітаю ухвалену сьогодні резолюцію ПАРЄ, якою чинний режим РФ визнано терористичним. Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2022

Recorde-se que, em 16 de março, o Conselho da Europa expulsou a Rússia do principal órgão de direitos humanos do continente.