Mykolaiv. Ataque russo faz pelo menos quatro mortos

Quatro mortos é o novo balanço das autoridades ucranianas na sequência do bombardeamento das tropas russas que atingiu um prédio na cidade de Mykolaiv, durante a noite.

“Infelizmente, o número de vítimas no edifício destruído pelo exército russo está a aumentar", informou Hanna Zamazeyev, chefe do Conselho Regional de Mykolaiv, ao reportar a recuperação de mais um corpo nos escombros do edifício.

As equipas de socorro encontraram inicialmente o corpo de um homem debaixo dos escombros, tendo os outros três corpos sido tirados nas últimas horas.

Um rapaz de 11 anos foi ainda resgatado dos escombros, onde permaneceu durante seis horas. A agência ucraniana Ukrinform noticiou que as autoridades receiam que mais cinco pessoas possam estar sob os destroços do edifício de cinco pisos.

Recorde-se que durante as últimas 24 horas, a Rússia bombardeou nove regiões na Ucrânia, incluindo a região de Kiev, e acusou esta quinta-feira a Ucrânia de ter bombardeado a cidade russa de Belgorod, perto da fronteira entre os dois países.