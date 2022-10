Autoeuropa diz adeus ao Sharan

Autoeuropa vai deixar de produzir a carrinha Sharan já este mês.

De acordo com Thomas Hegel Gunther, diretor-geral da empresa de Palmela, «o MPV será sempre um marco na Volkswagen Autoeuropa: «Foi o modelo que lançou as bases da nossa história de sucesso. Os modelos que se seguiram – o Scirocco e o Eos - contribuíram para a consolidação da fábrica, mas o MPV foi sempre o carro que nos caracterizou».

Com o final da produção deste monovolume, a fábrica de Palmela vai apostar no T-Roc. Com o fim da produção deste monovolume, a fábrica vai apostar no T-Roc, «modelo mais vendido na Europa, em julho e agosto deste ano».