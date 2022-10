Eslováquia. Tiroteio no exterior de bar faz dois mortos

Um tiroteiro no exterior de um bar LGBTQIA+ em Bratislava, capital da Eslováquia, provocou na quarta-feira à noite a morte de duas pessoas, tendo ainda havido um ferido. As autoridades do país, citadas pela BCC, relatam que o atirador foi encontrado morto, esta manhã.

Não se sabe as motivações para o incidente, mas o atacante tinha várias publicações nas suas redes sociais a atacar a comunidade LGBT, assim como a judaica. A imprensa local refere que o homem seria filho de um candidato de um partido da extrema-direita.

Eduard Heger, primeiro-ministro do país, condenou o ataque e pediu para que as pessoas, em especial os políticos, acabassem com o discuros de ódio à comunidade.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido na Eslováquia.