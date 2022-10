Recebeu um e-mail para corrigir IRS? Fisco diz que aviso é falso

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para um novo e-mail fraudulento que está a chegar às caixas de correio eletrónico de alguns contribuintes, cujo assunto se refere a problemas com a declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Em comunicado, divulgado na quarta-feira, a autoridade confirmou que “alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se trate incorreções da declaração de IRS carregando num link”. O aviso vem acompanhado de uma fotografia a mostrar como surge o e-mail.

Clique na imagem para ler o texto

As mensagens “são falsas e devem ser ignoradas”, afirmou a AT, ao explicar que o objetivo do e-mail fraudulento é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas” através dos links sugeridos.

“Em caso algum deverá efetuar essa operação”, advertiu.

Para esclarecer qualquer dúvida, a AT recomendou a consulta do folheto informativo sobre Segurança Informática​ que está disponível no Portal das Finanças.​​

Apenas no mês de setembro, esta autoridade emitiu quatro alertas para a circulação de e-mails fraudulentos.