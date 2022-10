Almada Fórum. PJ detém mulher suspeita de estar envolvida no tiroteio que deixou criança ferida

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve uma mulher, de 31 anos, suspeita de estar envolvida no tiroteio que ocorreu no centro comercial Almada Fórum, a 10 de setembro.

A mulher e o marido, atualmente em prisão preventiva, estavam na superfície comercial, quando “entraram em conflito com um outro casal que circulava no mesmo espaço”, informou a PJ, em comunicado.

Segundo as autoridades, foi a mulher que deu ao marido uma “arma de fogo que transportava na mala, seguindo ambos, atrás do casal com o qual tinham desavenças antigas”.

Foi então que o marido da, agora, detida “efetuou disparos de arma de fogo na direção do casal, vindo a provocar ferimentos, numa criança que se encontrava naquela superfície comercial”.

A mulher é acusada, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, de ofensa à integridade física e de detenção de arma proibida.

A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação adequadas.