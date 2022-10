Inundações na Nigéria provocam mais de 500 mortos

Mais de 500 pessoas morreram na Nigéria devido às fortes inundações que têm sido registadas no país nas úlimas semanas.

De acordo com o governo do país, mais de 1.500 pessoas ficaram feridas, tendo outras 1,4 milhões sido obrigadas a abandonar as respetivas áreas de residência.

Cerca de 90 mil casas ficaram danificadas pelas chuvas que afetam o país desde o final de julho, sendo que, no total, 31 dos 36 estados do país, incluindo a capital, terão sido afetados.

As inundações foram causadas por chuvas fortes e pelo transbordamento de reservatórios do país e também em áreas dos Camarões, nação vizinha. As autoridades alertaram que alguns estados podem continuar a sofrer com a intempérie nas próximas semanas.