Chega volta a colocar no Marquês e Moedas já reagiu

O Chega colocou, esta quarta-feira, um 'outdoor' na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, na sequência de um parecer da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que considera que a retirada dos cartazes pela autarquia é ilegal e passível de ser crime.

"Existe um parecer da CNE que retira a legitimidade à Câmara Municipal de Lisboa para mandar retirar 'outdoors'", afirmou fonte da direção nacional do Chega, à agência Lusa, confirmando a colocação, esta quarta-feira de manhã, de um cartaz na Praça do Marquês de Pombal, com a mensagem política do partido: "+ salários, + pensões, - desperdício, - políticos".

O presidente da Câmara de Lisboa também já reagiu à colocação do cartaz do Chega, classificando, no Twitter, o comportamento daquele partido como “inaceitável”.

O social-democrata Carlos Moedas informou ainda que autarquia vai "notificar imediatamente o partido em causa para que retire este 'outdoor' da Praça do Marquês de Pombal".

"Vamos fazer cumprir a lei", acrescentou.