TAP. Sindicatos ameaçam avançar com greve nas próximas semanas

Os sindicatos da TAP ameaçam avançar com uma greve nas próximas semanas. Esta foi uma das principais garantias deixadas por aqueles que foram esta quarta-feira ouvidos no Parlamento. Em causa está o descontentamento dos trabalhadores que pedem transparência no processo de venda da companhia aérea portuguesa.

“Estão reunidas as condições para uma tempestade perfeita com o crescente descontentamento perante os cortes salariais, o aumento da inflação e o desrespeito pelos trabalhadores. É muito provável que até ao final do ano se faça uma greve no grupo TAP”, disse Ricardo Penarróias, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Os sindicatos ouvidos no Parlamento – além do SNPVAC estiveram também o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA) e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), bem como a Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) – falam todos em “vários erros de gestão” da administração, garantindo que, no fundo, os trabalhadores não conhecem o plano de reestruturação.

“A privatização levaria à perda da TAP nacional, companhia de bandeira estratégica. Em todas as privatizações o resultado foi o mesmo: direitos laborais retirados e depois despede-se”, disse a coordenadora da Comissão de Trabalhadores TAP, Cristina Isabel Carrilho.

Já o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) lamentou que exista uma “degradação do ambiente laboral, que é altamente tóxico”, devido à política de cortes e de desinvestimento nas equipas.

Na audição pareceu indiferente para os trabalhadores que a empresa seja pública ou privada desde que o processo seja transparente. “Não tomamos partidos, queremos uma TAP fiável, lucrativa e que respeite os trabalhadores”, disse o presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes. Opinião partilhada por Ricardo Penarroias: “Somos a favor de uma administração competente e transparente com sensibilidade social. Que a privatização seja feita de uma maneira transparente e saudável e não à custa dos trabalhadores”.